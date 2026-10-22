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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 10:06

Dólar sobe com disputa presidencial indefinida e tensão no exterior

Moeda oscila com o avanço de mais de 2% do petróleo Brent para perto de US$ 112 o barril

Moeda oscila com o avanço de mais de 2% do petróleo Brent para perto de US$ 112 o barril

Arte/JC
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Agências
O dólar opera em alta no mercado à vista e os juros futuros sobem também diante da incerteza eleitoral com mais uma pesquisa indicando estreitamento da diferença entre o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, reforçando empate técnico, e o avanço de mais de 2% do petróleo Brent para perto de US$ 112 o barril, com a reescalada das tensões no Oriente Médio.

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