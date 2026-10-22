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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 09:56

Petróleo sobe mais de 3% e atinge maior preço desde maio após ataque a aeroporto na Arábia Saudita

Barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 112,67 (R$ 566,41), com uma alta de 3,54% por volta das 5h45min

Barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 112,67 (R$ 566,41), com uma alta de 3,54% por volta das 5h45min

André Ribeiro/Agência Petrobras/Divulgação/JC
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Agências
O preço do petróleo chegou a subir mais de 3% na manhã desta quinta-feira (22) e renovou o maior valor desde 5 de maio. O temor dos negociadores aumentou com ataques ao aeroporto de Dammam, no leste da Arábia Saudita, que deixaram dois mortos e oito feridos, segundo autoridades do país.
O barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 112,67 (R$ 566,41), com uma alta de 3,54% por volta das 5h45min (horário de Brasília). Depois disso, a cotação caiu a US$ 111,94 (R$ 562,74), valorização de 2,87%, por volta das 8h50min.
No mesmo horário, o petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era negociado a US$ 99,58 (R$ 500,61), alta de 2,5%. Com a alta desta quinta, o Brent atingiu sua maior cotação desde 5 de maio, quando alcançou US$ 114,44.

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