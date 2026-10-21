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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 19:10

Projeto Cidade do Agro busca criar ecossistema de inovação no sul gaúcho

Romana Campo e Lauro Ribeiro, a cidade e o agro não deveriam ser "duas coisas separadas"

Romana Campo e Lauro Ribeiro, a cidade e o agro não deveriam ser "duas coisas separadas"

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Com previsão de ocupar uma área inicial de 200 hectares e potencial para expansão a até 800 hectares, o projeto denominado Cidade do Agro busca estabelecer um ecossistema permanente de inovação voltado ao setor agropecuário na Metade Sul do Rio Grande do Sul. Localizada às margens da rodovia BR-116, a cinco quilômetros do município de Pelotas e a um quilômetro de Capão do Leão, a iniciativa tem como foco principal a integração entre os diversos elos da cadeia produtiva.

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