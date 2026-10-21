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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:06

Ordem de início das obras do Aeroporto da Serra Gaúcha é assinada na Mercopar

Lideranças destacaram a importância do novo equipamento para o desenvolvimento da região e do Estado

Lideranças destacaram a importância do novo equipamento para o desenvolvimento da região e do Estado

Ícaro de Campos/Divulgação/JC
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A Prefeitura de Caxias do Sul e o Ministério de Portos e Aeroportos assinaram nesta quarta-feira (21) a ordem de serviço para a construção da primeira etapa do Aeroporto da Serra Gaúcha - Lado Ar, localizado na Estrada Municipal Geraldo D'Agostini, no distrito de Vila Oliva. O ato ocorreu no palco principal da Mercopar, no Parque de Eventos da Festa da Uva. Assinaram a autorização o prefeito Adiló Didomenico, o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, o secretário nacional de Aviação Civil, Daniel Longo, e o representante do Consórcio Serra Gaúcha-Vila Oliva, Márcio Brites.

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