Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:49

Mercopar 2026 marca início do Movimento Juntos pela Indústria

A 35ª edição da Mercopar, realizada de forma ininterrupta desde 1992, ocupa todos os 38 mil metros quadrados do Parque de Eventos da Festa da Uva

A 35ª edição da Mercopar, realizada de forma ininterrupta desde 1992, ocupa todos os 38 mil metros quadrados do Parque de Eventos da Festa da Uva

Mercopar/Divulgação/JC
Compartilhe:
Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul

A Mercopar 2026 foi o palco do início do movimento "Juntos pela Indústria", que une o Sebrae RS e o Sistema Fiergs em uma atuação integrada voltada ao fomento de micro e pequenas indústrias do Rio Grande do Sul. Assinado há mais de um ano entre as organizações, o programa tem um estande no evento, que é a maior feira de inovação industrial da América Latina e reúne representantes da indústria de todo o país, em Caxias do Sul, até amanhã (23).

Notícias relacionadas