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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:11

Granpal apresenta novo núcleo de monitoramento climático regionalizado

Felipe Costella, prefeito de Esteio e presidente do Consórcio Granpal, destacou a importância de regionalizar as informações climáticas

Felipe Costella, prefeito de Esteio e presidente do Consórcio Granpal, destacou a importância de regionalizar as informações climáticas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A gestão compartilhada entre os municípios gaúchos tem sido uma alternativa recorrente para buscar soluções conjuntas na administração pública e na prevenção de desastres naturais. Nesse contexto, uma comitiva do Consórcio Granpal, composta pelo presidente do Consórcio Granpal e prefeito de Esteio, Felipe Costella, e Fernando Becker, diretor executivo do consórcio, visitou o Jornal do Comércio na tarde desta quarta-feira (21).Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, e, durante a conversa, eles debateram a forte expansão do consórcio, saúde e a recente criação de um núcleo focado em monitoramento climático.

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