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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:32

Petróleo fecha sem direção com avanço nas negociações Rússia-Ucrânia e tensões no Oriente Médio

Brent para dezembro subiu 0,03%, a US$ 108,82 o barril; WTI para o mesmo mês teve queda de 0,68%, a US$ 97,15 o barril

Brent para dezembro subiu 0,03%, a US$ 108,82 o barril; WTI para o mesmo mês teve queda de 0,68%, a US$ 97,15 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam sem direção única nesta quarta-feira (21), em sessão marcada por volatilidade, conforme os traders reagiam a avanços de negociações para encerrar a guerra da Ucrânia, ataques a embarcações no Estreito de Ormuz e estoques em baixa da commodity nos EUA.

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