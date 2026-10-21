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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:09

Atividade econômica cai em 3 das 5 regiões do país em agosto ante julho, diz BC

Região Nordeste registrou maior queda; no Sul, atividade econômica ficou estável

Região Nordeste registrou maior queda; no Sul, atividade econômica ficou estável

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A atividade econômica diminuiu em três das cinco regiões do País em agosto, na comparação com julho, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quarta-feira (21).

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