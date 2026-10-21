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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 17:09

Promessa em 2022, regulação do trabalho por aplicativo fica de escanteio nas eleições deste ano

Brasil fica para trás em regulamentação frente a países vizinhos como Chile e Colômbia

Brasil fica para trás em regulamentação frente a países vizinhos como Chile e Colômbia

ANDRESSA PUFAL/JC
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Agências
Prometida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha de 2022, a regulamentação do trabalho em aplicativos ficou de escanteio no debate das eleições de 2026.
O setor está em expansão, com entrada de novas plataformas no delivery, e hoje emprega 1,8 milhão de pessoas, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Sem a regulamentação, entregadores e motoristas continuam trabalhando sem proteção previdenciária e direitos trabalhistas, enquanto Lula e seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) pouco falaram sobre o tema durante a campanha que agora chega à reta final.

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