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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 13:59

Governo zera imposto de importação de insumos para desenvolvimento científico

"Precisamos transformar o nosso conhecimento em desenvolvimento concreto, em inovação pras pessoas", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan

"Precisamos transformar o nosso conhecimento em desenvolvimento concreto, em inovação pras pessoas", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Agências
O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira (21) a imunidade tributária total para a importação de materiais, por fundações de apoio às universidades, para ações e pesquisas voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. Assim, o governo amplia um benefício fiscal que já existe.
Hoje, esse sistema funciona por meio de cotas, ou seja: a partir de determinado patamar, as importações são tributadas. Com a medida, ficará mais barata a importação de insumos, reagentes e materiais considerados fundamentais pelas universidades para o desenvolvimento científico e tecnológico.
Hoje, essa cota é administrada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A Fazenda não divulgou o impacto fiscal da imunidade tributária total, mas técnicos da Receita Federal disseram à que é irrisório.

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