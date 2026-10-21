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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 13:43

Startup Campo IA simplifica gestão em propriedades rurais gaúchas

Renata Cruz, fundadora da empresa Campo IA, em visita a sede do Jornal do Comércio

Renata Cruz, fundadora da empresa Campo IA, em visita a sede do Jornal do Comércio

Cláudio Isaías/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Criada há um ano, a empresa Campo IA é uma startup liderada pela advogada Renata Cruz que utiliza Inteligência Artificial integrada ao WhatsApp para simplificar a gestão nas propriedades rurais. A ferramenta é utilizada hoje em 28 propriedades rurais gaúchas.

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