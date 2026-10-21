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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 12:34

Cautela eleitoral instiga leve correção do Ibovespa apesar de alta em NY

Às 11h31min, o Ibovespa cedia 0,24%, aos 207.790,01 pontos

Às 11h31min, o Ibovespa cedia 0,24%, aos 207.790,01 pontos

ARTE/JC
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Agências
O exterior levemente positivo tem efeito limitado sobre o Ibovespa no pregão desta quarta-feira, assim como o viés de baixa dos juros futuros e a queda do dólar ante o real. A poucos dias do segundo turno, a disputa acirrada indicada pelas pesquisas mantém os investidores cautelosos. Em Nova York, a maioria das bolsas sobe.

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