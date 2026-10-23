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Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:10

Sul sedia quase 4 em cada 10 cervejarias do País

Região reúne 759 dos 1.954 estabelecimentos em operação atualmente no Brasil

Região reúne 759 dos 1.954 estabelecimentos em operação atualmente no Brasil

Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
O Brasil fechou 2025 com 1.954 cervejarias registradas e tem o Sul do Brasil com a maior concentração desse tipo de negócio: quase quatro em cada dez estão na região. São 759 estabelecimentos, ou 38,8% do total, segundo o Anuário da Cerveja 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Apenas o Sudeste, com 923 (47,2%), supera a região Sul. Já o Rio Grande do Sul tem registradas 325 cervejarias, perdendo apenas para o estado de São Paulo (452).

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