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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 11:33

Elon Musk confirma possível fusão entre Tesla e SpaceX

Fusão entre Tesla e SpaceX seria um negócio de magnitude diferente, pois ambas as empresas são de capital aberto

Fusão entre Tesla e SpaceX seria um negócio de magnitude diferente, pois ambas as empresas são de capital aberto

AFP/JC
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Agências
Elon Musk transformou os rumores em realidade. Na terça-feira (20), anunciou que os conselhos da Tesla e da SpaceX estabeleceram comitês especiais para avaliar uma fusão. A decisão ocorre após meses de especulação sobre se Musk combinaria as suas duas empresas.

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