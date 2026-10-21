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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 11:55

Parque tecnológico da Universidade Feevale tem nova coordenadora

Camila Alves da Silva assume a coordenação do parque tecnológico da Universidade Feevale

Camila Alves da Silva assume a coordenação do parque tecnológico da Universidade Feevale

Andrieli Siqueira/Universidade Feevale/Divulgação/JC
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O Feevale Techpark tem nova coordenadora. Camila Alves da Silva assume a gestão do parque tecnológico da Universidade Feevale com a responsabilidade de conduzir as atividades estratégicas e operacionais do ambiente, fortalecer parcerias e ampliar a conexão entre empresas, startups, pesquisadores e instituições. O Feevale Techpark está vinculado à Diretoria de Inovação da Universidade Feevale, que tem à frente Manuela Bruxel.

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