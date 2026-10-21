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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 10:20

IGP-M sobe 1,59% na 2ª prévia de outubro, após alta de 1,47% na 2ª leitura de setembro

Resultado desta leitura foi sustentado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo

Resultado desta leitura foi sustentado pela alta do Índice de Preços ao Produtor Amplo

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 1,59% na segunda prévia de outubro, acelerando em relação à alta de 1,47% da mesma leitura de setembro, divulgou nesta quarta-feira (21), a Fundação Getulio Vargas (FGV).

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