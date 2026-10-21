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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 10:12

Após abrir em leve alta, dólar tem viés de baixa com disputa eleitoral e alívio externo

No cenário doméstico, investidores acompanham a disputa presidencial com as divulgações das pesquisas eleitorais

No cenário doméstico, investidores acompanham a disputa presidencial com as divulgações das pesquisas eleitorais

Arte/JC
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Agências
O dólar iniciou os negócios desta quarta-feira (21), em leve alta (0,01%, cotado a R$ 5,0195), em movimento de realização parcial de lucros após acumular queda de 1,33% em três sessões, mas passou a recuar, acompanhando o enfraquecimento da moeda norte-americana no exterior e a queda dos rendimentos dos Treasuries.

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