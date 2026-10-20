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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:04

Cena eleitoral leva B3 à segunda melhor marca após o 1º turno

Índice registrou alta de 1,57%, aos 208.295,98 pontos

Índice registrou alta de 1,57%, aos 208.295,98 pontos

ARTE/JC
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Agências
As pesquisas mostrando o senador Flávio Bolsonaro ainda na liderança das intenções de voto à Presidência da República, junto da possibilidade de avanço por um acordo no Oriente Médio, abriram um apetite por risco firme nos ativos domésticos. O candidato do PL é visto pelo mercado financeiro como mais favorável ao ajuste fiscal. Tanto que o Ibovespa fechou no maior nível desde o dia 9 de outubro, quando bateu recorde histórico.  Após máxima aos 208.941,57 pontos (+1,88%) à tarde, o Ibovespa moderou os ganhos e fechou com alta de 1,57%, aos 208.295,98 pontos, e giro financeiro de R$ 32,0 bilhões. Já o dólar permaneceu em baixa desde a abertura, e terminou o dia em queda de 0,58%, a R$ 5,0189 - segundo menor valor de fechamento após o primeiro turno das eleições. 

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