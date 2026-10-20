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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 21:14

Governador anuncia o traçado do acesso ao aeroporto de Vila Oliva

O acesso rodoviário ao aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, foi anunciado pelo governador Eduardo Leite no evento

O acesso rodoviário ao aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, foi anunciado pelo governador Eduardo Leite no evento

Stella Michalski/Mercopar/Divulgação/JC
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Jornal do Comércio
Após um longo período de estudos e debates, o acesso rodoviário ao aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, foi anunciado pelo governador Eduardo Leite em manifestação na abertura da Mercopar, nesta terça-feira (20). Das três alternativas avaliadas, a escolha recaiu sobre a ERS-466, estrada que passa pela localidade do Juá, em São Francisco de Paula, partindo da rodovia Rota do Sol em direção ao futuro aeroporto.

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