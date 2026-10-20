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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:55

Dólar cai 0,58% com apetite ao risco no exterior e 'trade' eleitoral

A moeda americana recua 3,02% em outubro, o que leva as perdas no ano a 8,56%

A moeda americana recua 3,02% em outubro, o que leva as perdas no ano a 8,56%

Arte/JC
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Agências
A desvalorização global da moeda americana, em dia de apetite por risco no exterior, e a nova safra de pesquisas eleitorais reiterando a liderança numérica de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial levaram o dólar a emendar o terceiro pregão consecutivo de queda frente ao real nesta terça-feira (20).

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