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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:33

ANP: gás de cozinha é único a subir na semana passada, enquanto gasolina e diesel caem

Programa de subvenções do governo garantiu pouca oscilação apesar da volatilidade do preço do petróleo

Programa de subvenções do governo garantiu pouca oscilação apesar da volatilidade do preço do petróleo

PEDRO VENTURA/ABR/JC
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Agências
Os preços dos combustíveis fecharam a semana passada perto da estabilidade em relação à semana anterior, mostra o Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta terça-feira (20).
Apesar da grande volatilidade do preço do petróleo no mercado internacional, os combustíveis vendidos no Brasil têm registrado pouca oscilação, devido ao programa de subvenções do governo.
O gás de cozinha foi o único a subir de preço, enquanto gasolina e diesel tiveram um ligeiro recuo. O botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) de 13 quilos passou de R$ 114,61 na primeira semana de outubro para R$ 114,73 na semana passada, de 10 a 17 de outubro, variação positiva de 0,1%.
Já o preço da gasolina caiu de R$ 6,54 o litro para R$ 6,53 o litro, uma queda de 0,15%. O diesel, cujo preço vem disparando no mercado internacional, teve um pequeno alívio de 0,3%, segundo a ANP.

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