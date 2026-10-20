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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:31

Bolsas de NY fecham mistas com mudança de rumo do petróleo e balanços

O Dow Jones subiu 1,02%, em 52.495,82 pontos; o S&P 500 avançou 0,29%, em 7.712,65 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,02%, encerrando em 26.424,82 pontos

O Dow Jones subiu 1,02%, em 52.495,82 pontos; o S&P 500 avançou 0,29%, em 7.712,65 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,02%, encerrando em 26.424,82 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira (20), com o apetite ao risco melhorado em Wall Street após a inversão de rumo nos preços do petróleo, que também aliviou a pressão altista nos juros dos Treasuries.

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