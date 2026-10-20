Bolsas de NY fecham mistas com mudança de rumo do petróleo e balanços

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:31
O Dow Jones subiu 1,02%, em 52.495,82 pontos; o S&P 500 avançou 0,29%, em 7.712,65 pontos; e o Nasdaq teve baixa de 0,02%, encerrando em 26.424,82 pontosArte/JC