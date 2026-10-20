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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:14

Sebrae e Fiergs renovam acordo para a realização da Mercopar

A assinatura do contrato ocorreu na abertura do evento, nesta terça-feira (20)

A assinatura do contrato ocorreu na abertura do evento, nesta terça-feira (20)

Stella Michalski/Mercopar/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Atuando desde 2019 como promotoras da Mercopar, feira de inovação industrial que chega à sua 35ª edição, o Sebrae RS e o Sistema Fiergs renovaram a parceria por mais cinco anos. A assinatura do contrato ocorreu na abertura da feira, nesta terça-feira (20), no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul.

De acordo com o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Bohn, a visibilidade nacional e internacional que o evento alcançou é resultado de um trabalho focado em qualidade e nos resultados gerados. Frisou que a renovação da parceria confirma o compromisso das entidades em fortalecer a competitividade dos pequenos negócios e ampliar a sua presença na cadeia de valor.

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