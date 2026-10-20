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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:03

Petróleo fecha em queda com possível avanço diplomático no Oriente Médio

Brent para dezembro caiu 0,73%, a US$ 97,82 o barril; WTI para o mesmo mês recuou 0,69%, a US$ 108,79 o barril

Brent para dezembro caiu 0,73%, a US$ 97,82 o barril; WTI para o mesmo mês recuou 0,69%, a US$ 108,79 o barril

BRUNO VEIGA/PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta terça-feira (20) operando com certa volatilidade diante da possibilidade de avanço por um acordo no Oriente Médio, apesar de novos bombardeios na região. Os riscos de oferta permanecem no radar, enquanto o mercado também acompanha o conflito entre Rússia e Ucrânia.

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