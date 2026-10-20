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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 15:48

Frete no Brasil sobe 0,57% em setembro ante agosto com alta do diesel

Diesel comum registrou alta de 1,33% no mês, chegando a R$ 6,84 o litro

Diesel comum registrou alta de 1,33% no mês, chegando a R$ 6,84 o litro

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Agências
O custo do transporte rodoviário voltou a subir no Brasil em setembro, puxado pela alta dos combustíveis e pela dinâmica de demanda, especialmente no agronegócio. O preço médio do frete por quilômetro rodado chegou a R$ 8,77, avanço de 0,57% em relação a agosto (R$ 8,72), segundo o Índice de Frete Rodoviário da Edenred (IFR), elaborado com dados da plataforma Repom.

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