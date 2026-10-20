Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 17:18

Comércio negocia nova jornada após fim da escala 6x1, com primeiro grande teste no Natal

Empresas buscam soluções para custo da nova jornada de trabalho

Empresas buscam soluções para custo da nova jornada de trabalho

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Compartilhe:
Agências
O comércio varejista de São Paulo começou a negociar a nova jornada de trabalho após o fim da escala 6x1 no primeiro grande teste para o setor. A escala 5x2 começará a valer em meados de dezembro, a poucos dias do Natal, momento de maiores ganhos para o setor.
O Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que representa 500 mil profissionais - a maior categoria de comerciários do País - e as entidades patronais já discutem mudanças nas convenções coletivas de categorias como supermercados, lojas de calçados, floriculturas e atacadistas, entre outras.

Notícias relacionadas