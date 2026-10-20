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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 12:19

Financiamento de veículos tem melhor setembro em 15 anos

No período, foram financiadas 670.675 unidades

No período, foram financiadas 670.675 unidades

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
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Agências
O mercado de financiamento de veículos manteve o ritmo forte dos últimos meses e registrou o melhor mês de setembro em 15 anos, mostra levantamento da Trillia, linha de negócios da B3 dedicada a Dados, Analytics e Inteligência Artificial.

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