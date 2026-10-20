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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 12:41

Protagonismo do Jornal do Comércio é destacado pelo reitor da Pucrs

Reitor da Pucrs, irmão Manuir Mentges, elogiou a presença do JC na universidade

Reitor da Pucrs, irmão Manuir Mentges, elogiou a presença do JC na universidade

Artur Koch/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
O protagonismo e a atuação colaborativa do Jornal do Comércio dentro do ecossistema da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) e do Tecnopuc foram destacados pelo reitor da Pucrs, irmão Manuir Mentges, que nesta terça-feira (20) visitou a nova sede do JC no Tecnopuc. O reitor estava acompanhado do diretor de Relações Institucionais da Pucrs, Solimar Amaro, e da diretora de Comunicação e Marketing da Pucrs, Débora Martini Kryvoruchca.

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