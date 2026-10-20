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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 10:48

Petróleo sobe mais de 2%, vai a US$ 111 e atinge maior preço desde maio

O WTI para maio fechou em alta de 0,09%, a US$ 95,55 o barril, enquanto o Brent para maio subiu a US$ 108,65

O WTI para maio fechou em alta de 0,09%, a US$ 95,55 o barril, enquanto o Brent para maio subiu a US$ 108,65

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O preço do petróleo subiu mais de 2% nesta terça-feira (20) e atingiu o seu maior valor em mais de cinco meses após a Guarda Revolucionária do Irã divulgar que mais navios pegaram fogo após passarem por minas que estão no estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás antes da guerra.
O barril Brent, referência mundial, alcançou US$ 111,75 (R$ 564,07), alta de 2,01%, por volta das 6h30min (horário de Brasília). É o maior valor desde 5 de maio, quando o petróleo atingiu US$ 114,44. Já o petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, estava em US$ 101,11 (R$ 510,36), valorização de 2,61%, por volta das 8h30.

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