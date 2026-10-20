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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 10:06

Dólar recua com pesquisas eleitorais e fluxo em meio a petróleo forte

Às 9h06min, pouco depois da abertura, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,0196, com queda de 0,56%

Às 9h06min, pouco depois da abertura, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,0196, com queda de 0,56%

Arte/JC
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Agências
O dólar volta a operar em baixa no mercado à vista, enquanto os juros futuros recuam e o Ibovespa futuro avança na manhã desta terça-feira, 20. Os investidores repercutem pesquisas eleitorais que reiteram a liderança do senador Flávio Bolsonaro (PL), preferido de boa parte do mercado financeiro, sobre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com uma vantagem maior do que a apontada por outros levantamentos, mas mantendo empate técnico.

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