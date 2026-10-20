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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 15:01

Esperar pela queda de juros para comprar imóvel pode custar mais caro, alerta Sinduscon-RS

Em Porto Alegre, estoque de imóveis novos supera R$ 9 bilhões

Em Porto Alegre, estoque de imóveis novos supera R$ 9 bilhões

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
Esperar pela queda dos juros antes de comprar um imóvel pode parecer a decisão mais econômica, mas também envolve um risco: encontrar preços mais elevados quando o financiamento ficar mais barato. Essa é a avaliação do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), que identifica no atual cenário de incerteza econômica do País uma possível oportunidade para quem pretende adquirir a casa própria.

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