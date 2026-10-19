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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 18:10

Dólar recua com ajustes à espera de eleição em dia positivo para divisas latino-americanas

Moeda norte-americana terminou dia em queda de 0,50%, a R$ 5,0481

Moeda norte-americana terminou dia em queda de 0,50%, a R$ 5,0481

Arte/JC
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Agências
Em pregão morno, o dólar apresentou queda moderada frente ao real nesta segunda-feira (19) após ter encerrado a semana passada com ganhos de 1,77%. Sem a percepção de um vencedor claro no debate presidencial, na noite de domingo, ou uma mudança na configuração da corrida ao Palácio do Planalto, investidores apenas ajustaram posições, em dia marcado por valorização das divisas latino-americanas.

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