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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:36

Bolsas de NY fecham na maioria em alta com recuperação de parte das perdas por temores com IA

O Dow Jones caiu 0,07%, em 51.966,03 pontos; o S&P 500 avançou 0,41%, nos 7.690,73 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,11%, encerrando em 26.430,89 pontos

O Dow Jones caiu 0,07%, em 51.966,03 pontos; o S&P 500 avançou 0,41%, nos 7.690,73 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,11%, encerrando em 26.430,89 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam na maioria em alta nesta segunda-feira (19), recuperando parte das perdas recentes, especialmente com os ativos de tecnologia, que levaram o Nasdaq a recuar mais de 4% na semana passada. Nesta segunda, ações ligadas ao setor de semicondutores subiram, impulsionadas pelo novo fôlego do segmento de inteligência artificial (IA). Neste cenário, a semana contará com a divulgação de importantes balanços de big techs, que deverão sugerir perspectivas para os investimentos e receitas.

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