Bolsas de NY fecham na maioria em alta com recuperação de parte das perdas por temores com IA

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:36
O Dow Jones caiu 0,07%, em 51.966,03 pontos; o S&P 500 avançou 0,41%, nos 7.690,73 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,11%, encerrando em 26.430,89 pontosArte/JC