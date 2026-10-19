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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:03

Mercopar 2026 começa nesta terça-feira na Serra Gaúcha

Evento ocupa os pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Evento ocupa os pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Eduardo Rocha/ Divulgação/JC
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Considerada a principal feira de inovação industrial da América Latina, a Mercopar se inicia nesta terça-feira (20), nos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Em sua 35ª edição, a feira, promovida pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e pelo Sebrae-RS, contará com 545 expositores e tem expectativa de superar a marca de 44 mil visitantes registrada no ano passado. Com foco em inovação industrial, tecnologia, automação e geração de negócios, a mostra se estende até sexta-feira (23).

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