Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:52

Mulheres ocupam só 20% dos cargos de liderança no mercado financeiro

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é um dos casos mais marcantes

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é um dos casos mais marcantes

Divulgação/Nubank/JC
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O mercado financeiro brasileiro passou por uma revolução nos últimos anos. Fintechs surgiram, pagamentos digitais ganharam espaço e novas tecnologias transformaram a relação dos brasileiros com o dinheiro. Mas, enquanto a inovação avançou, uma característica antiga permaneceu: os homens continuam dominando os espaços de decisão. Atualmente, as mulheres ocupam apenas 20,4% das posições de liderança analisadas em instituições reguladas pelo Banco Central.

Notícias relacionadas