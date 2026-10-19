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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 16:25

Petróleo fecha em queda calibrando guerra no Oriente Médio e alívio de sanções à Rússia

Brent para dezembro caiu 0,28%, a US$ 109,55 o barril; WTI para o mesmo mês fechou em baixa de 0,48%, a US$ 98,54 o barril

Brent para dezembro caiu 0,28%, a US$ 109,55 o barril; WTI para o mesmo mês fechou em baixa de 0,48%, a US$ 98,54 o barril

Refinaria de Petróleo Riograndense/Divulgação Refinaria de Petróleo Riograndense/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (19) após operar volátil ao longo da tarde. Investidores ponderaram o aumento das tensões no Oriente Médio, ante o alívio de algumas sanções e tarifas impostas à Rússia, por ordem do presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira (16).

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