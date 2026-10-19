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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 16:27

Evento conecta moveleiras gaúchas a compradores latino-americanos

Indústria gaúcha de imóveis exportou perto de US$ 130 milhões no primeiro semestre

Indústria gaúcha de imóveis exportou perto de US$ 130 milhões no primeiro semestre

Zéto Telöken/Banco de Imagens/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul

O setor moveleiro gaúcho exportou, no primeiro semestre do ano, US$ 127,7 milhões para 99 países, sendo 62% do valor destinado a Uruguai, Peru, Chile, Argentina, México e Paraguai. Com o objetivo de ampliar relações comerciais, fabricantes do setor moveleiro do Rio Grande do Sul terão, em 28 de outubro, a oportunidade de apresentar seus produtos a compradores destes países e prospectar novos mercados.

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