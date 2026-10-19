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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 15:32

Balança comercial registra superávit de US$ 2,661 bilhões na 3ª semana de outubro

De janeiro até a terceira semana de outubro, o ano acumula superávit de US$ 68,355 bilhões, um crescimento de 36,8%

De janeiro até a terceira semana de outubro, o ano acumula superávit de US$ 68,355 bilhões, um crescimento de 36,8%

Abicalçados/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,661 bilhões na terceira semana de outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira (19), o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,232 bilhões e importações de US$ 5,572 bilhões.

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