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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 15:27

Caio Coppolla avalia debate entre Lula e Flávio e futuro da economia do País

Caio Coppolla espera uma dinâmica diferente para o próximo debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Caio Coppolla espera uma dinâmica diferente para o próximo debate entre Lula e Flávio Bolsonaro

Artur Koch/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Pauta central da eleição para presidente da República em 2026, a economia expõe um dos principais pontos de divergência entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Para além dos ataques pessoais, o tema foi centro do debate entre os candidatos neste domingo, promovido pela Bandeirantes. Já nesta segunda-feira, o cientista político Caio Coppolla palestrou em reunião almoço promovida pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), em sua sede, em Porto Alegre, e tratou do futuro econômico brasileiro e do impacto do primeiro encontro ao vivo entre os presidenciáveis.

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