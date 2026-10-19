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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:31

Grupo Ri Happy entra com pedido de recuperação extrajudicial

Empresa não informa o valor da dívida a ser rediscutida, mas destaca que "já conta com expressiva adesão de credores"

Empresa não informa o valor da dívida a ser rediscutida, mas destaca que "já conta com expressiva adesão de credores"

BARRASHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O Grupo Ri Happy, uma das maiores redes varejistas de brinquedos e produtos infantis do País, protocolou no domingo (18), um pedido de recuperação extrajudicial, engrossando o grupo de varejistas que buscam esse mecanismo para renegociar dívidas.

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