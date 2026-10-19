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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 12:00

Incerteza eleitoral e petróleo limitam alta do Ibovespa com NY e minério

Às 11h16min, o Índice Bovespa subia 0,25%, aos 205.940,44 pontos

Às 11h16min, o Índice Bovespa subia 0,25%, aos 205.940,44 pontos

ARTE/JC
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Agências
A expectativa com o segundo turno da eleição presidencial dá o tom para o Ibovespa nesta segunda-feira (19). Depois de abrir na mínima de 205.439,71 pontos, o principal índice da B3 ganhou força e chegou a encostar nos 207 mil pontos, em semana de divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA -15) de outubro e início da safra de balanços no Brasil.

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