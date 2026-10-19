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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 10:31

Dólar cai com pesquisa eleitoral no radar a uma semana do segundo turno

Às 9h45min, a moeda americana caía 0,49%, cotada a R$ 5,047

Às 9h45min, a moeda americana caía 0,49%, cotada a R$ 5,047

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em queda nesta segunda-feira (19), com os investidores atentos ao cenário eleitoral e à divulgação de uma nova pesquisa de intenção de voto, a uma semana do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o próximo domingo (25). Às 9h45min, a moeda americana caía 0,49%, cotada a R$ 5,047. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, operava perto da estabilidade no exterior, com leve alta de 0,10%.
A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 50,3% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, ante 49,7% do presidente Lula (PT). Os dois estão tecnicamente empatados.
A margem de erro é de dois pontos percentuais. Na rodada anterior, divulgada na última terça-feira (13), Flávio tinha 51,6% dos votos válidos, ante 48,4% de Lula. As oscilações ocorreram dentro da margem de erro, e a diferença numérica entre os candidatos caiu de 3,2 para 0,6 ponto percentual.

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