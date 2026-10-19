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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 09:01

Carrefour compra Codifrance por 152 mi de euros e pede proteção a lojas saqueadas em protestos

Rede francesa afirmou que a aquisição ajudará a expandir sua oferta no varejo de conveniência

Rede francesa afirmou que a aquisição ajudará a expandir sua oferta no varejo de conveniência

FERNANDA FELTES/JC
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Agências
O Carrefour anunciou nesta segunda-feira (19), que chegou a um acordo para comprar a Codifrance do grupo Colruyt, em uma transação que avalia a distribuidora de alimentos em 152 milhões de euros, incluindo dívida. A rede francesa afirmou que a aquisição ajudará a expandir sua oferta no varejo de conveniência.

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