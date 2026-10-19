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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 07:42

Bolsas da Ásia fecham mistas com volatilidade em tecnologia e PIB da China no radar

Índice Nikkei recuou 0,62% em Tóquio, a 64.916,70 pontos

Índice Nikkei recuou 0,62% em Tóquio, a 64.916,70 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira (19), em meio à volatilidade das ações de tecnologia e após dados de crescimento da China que vieram em linha com o esperado.

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