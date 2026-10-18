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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 15:48

Prospera MEI tem saldo positivo, mas especialistas alertam para risco fiscal

No pacote, estão o perdão de dívidas com a União, a compra de carteiras de dívidas privadas de MEIs junto a instituições financeiras e a elevação do teto da categoria

No pacote, estão o perdão de dívidas com a União, a compra de carteiras de dívidas privadas de MEIs junto a instituições financeiras e a elevação do teto da categoria

Freepik/Divulgação/JC
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Agências
O programa Prospera MEI, anunciado pelo governo na última terça-feira, 13, propõe um pacote de medidas em prol dos microempreendedores individuais do País. Entre especialistas consultados pela Agência Estadão, as avaliações sobre o saldo final das medidas projetam um potencial benéfico ao setor, mas convergem para um alerta acerca do risco fiscal e do uso dessas medidas para fins eleitorais.

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