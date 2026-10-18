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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 15:53

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

Agência Brasil
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Agências

A equipe econômica estuda oferecer linhas de crédito e programas de capacitação para empresas que enfrentarem dificuldades com o fim da escala de trabalho 6x1, disse nesta sexta-feira (16) o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo ele, o impacto da emenda constitucional sobre os empregadores ainda será avaliado, mas o governo prevê financiamento específico para a transição.

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