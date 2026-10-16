Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 18:27

Quem ganha e quem perde na Bolsa de Valores com o fim da escala 6x1?

Companhias com margens maiores, como a Lojas Renner, tendem a apresentar maior capacidade de absorção dos custos

Companhias com margens maiores, como a Lojas Renner, tendem a apresentar maior capacidade de absorção dos custos

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O fim da escala 6x1 já entrou na conta dos investidores e acendeu um alerta sobre a rentabilidade de algumas das maiores empresas da Bolsa brasileira. A redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem corte de salários, deve elevar os custos operacionais e pressionar os lucros de companhias que dependem de grandes contingentes de trabalhadores. Na quinta-feira (15), após a aprovação da mudança pelo Senado, o Ibovespa recuou 1,06%, aos 204.324 pontos, em meio também a incertezas eleitorais e internacionais.

Notícias relacionadas