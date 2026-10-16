Bolsas de NY fecham em baixa com temores por IA e Nasdaq recua mais de 2%

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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:41
O Dow Jones caiu 0,34%, em 52.002,41 pontos; o S&P 500 recuou 1,09%, nos 7.659,44 pontos; e o Nasdaq teve queda de 2,15%, encerrando em 26.140,03 pontosArte/JC