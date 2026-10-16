Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:41

Bolsas de NY fecham em baixa com temores por IA e Nasdaq recua mais de 2%

O Dow Jones caiu 0,34%, em 52.002,41 pontos; o S&P 500 recuou 1,09%, nos 7.659,44 pontos; e o Nasdaq teve queda de 2,15%, encerrando em 26.140,03 pontos

O Dow Jones caiu 0,34%, em 52.002,41 pontos; o S&P 500 recuou 1,09%, nos 7.659,44 pontos; e o Nasdaq teve queda de 2,15%, encerrando em 26.140,03 pontos

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta sexta-feira (16), com a cautela no setor de tecnologia se sobrepondo ao alívio oferecido por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, que ajudaram o mercado a minimizar as chances de uma alta de juros na reunião de outubro. Os temores quanto aos riscos dos investimentos em inteligência artificial seguem dominando as atenções e levaram o Nasdaq a recuar mais de 2%, encerrando uma semana de queda acima de 4%.

Notícias relacionadas