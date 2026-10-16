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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 17:36

Transformação da Nova Aliança aposta na mudança de perfil dos produtos

Heleno Facchin, CEO da Cooperativa Nova Aliança, explicou o processo de reformulação da cooperativa

Heleno Facchin, CEO da Cooperativa Nova Aliança, explicou o processo de reformulação da cooperativa

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Desde 2023, a Nova Aliança Vinícola Cooperativa está em processo de  reestruturação para afastar o risco de liquidação de suas atividades. O planejamento abrange o alongamento do passivo financeiro, o reposicionamento da marca no mercado e a mudança do perfil de produtos, projetando um crescimento de 20% nas vendas neste ano.

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