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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 16:55

Mercopar 2026 esgota espaços de exposição

A a 35ª edição da Mercopar ocorre no Parque de Eventos da Festa da Nacional Uva, em Caxias do Sul

A a 35ª edição da Mercopar ocorre no Parque de Eventos da Festa da Nacional Uva, em Caxias do Sul

Eduardo Rocha/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul

Com foco em inovação industrial, tecnologia, automação e geração de negócios, a 35ª edição da Mercopar terá início na terça-feira (20), estendendo-se até quinta-feira (23), no Parque de Eventos da Festa da Nacional Uva, em Caxias do Sul. Promovida pelo Sebrae RS e Sistema Fiergs, a feira representa uma oportunidade valiosa para gerar negócios, estabelecer contatos, atualizar-se sobre tendências e aumentar a presença das empresas em um mercado cada vez mais competitivo. As inscrições para visitantes são gratuitas e podem ser feitas no site oficial (https://mercopar.com.br). O horário de funcionamento é das 13h às 20h.

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